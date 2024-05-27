В городе Азове в Ростовской области загорелся зерновой терминал. Об этом пишет Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

Сообщается, что очаг возгорания находился в транспортной ленте. Причины происшествия не называются.

До этого в Ростовской области произошел пожар в здании полимерного завода. Площадь пожара составила 250 кв. м. О причинах возгорания не сообщалось.

Перед этим на железной дороге в Ростовской области загорелась цистерна с топливом. Площадь пожара составила 200 кв. м. О причинах возгорания не сообщалось.

16 мая беспилотники ВСУ атаковали топливную базу в Ростовской области.

В результате атаки двух беспилотников на топливной базе в Пролетарском районе произошло два взрыва. Отмечается, что возгорания топлива не было.

Ранее товарный поезд сошел с рельсов на «курортной» ветке в Ростовской области.