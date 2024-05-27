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Стало известно, сколько автомобилей купили россияне за неделю

В России за неделю продано 33,2 тыс. новых автомобилей

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

В России за прошедшую неделю с 20 по 26 мая продано 33,2 тыс. новых автомобилей. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат» со ссылкой на данные АО «Паспорт промышленный консалтинг» (ППК).

На легковые автомобили пришлось 86% проданных машин, на прошлой неделе продано 28,6 тыс. автомобилей этого рыночного сегмента. По сравнению с предыдущей неделей спрос на новые легковые автомобили снизился на 3,4%.

Продажи новых грузовиков с 20 по 26 мая составили 2,3 тыс. экземпляров, что на 3,3% больше, чем неделей ранее. В сегменте легкого коммерческого транспорта реализовано 1,9 тыс. машин (рост составил 10%). Также с 20 по 26 мая в России продано 335 автобусов — это на 12,4% больше, чем неделей ранее.

До этого стало известно, что на заводе «БелДжи» в Белоруссии начался выпуск кроссоверов BelGee X70. Это название получил собиравшийся там до конца мая китайский кроссовер Geely Atlas Pro.

Ранее стало известно, что Chery запатентовала в России более десяти названий для автомобилей.

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