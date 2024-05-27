Вторая ракетка мира пришел поддержать российскую теннисистку на «Ролан Гаррос»

Победитель Открытого чемпионата Австралии – 2024, итальянский теннисист Янник Синнер пришел поддержать россиянку Анну Калинскую на трибунах во время ее матча в первом круге Открытого чемпионата Франции («Ролан Гаррос»). Об этом сообщает «Чемпионат.com».

Россиянка играет с представительницей Франции Кларой Бюрель. Первый сет остался за Калинской — 7:6 (7:3).

Калинская поддерживала итальянского теннисиста во время матча с американцем Кристофером Юбэнксом. Встреча завершилась победой Синнера в трех сетах — 6:3, 6:3, 6:4. После матча теннисист подтвердил отношения с российской спортсменкой.

Калинская — победительница трех турниров Женской теннисной ассоциации (WTA). В рейтинге теннисистка идет на 22-м месте. Синнер занимает второе место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), уступая только Новаку Джоковичу.

6 марта Международная федерация тенниса (ITF) сообщила, что приняла решение разрешить российским и белорусским теннисистам выступить на летних Олимпийских играх — 2024 во Франции в нейтральном статусе. Россияне и белорусы смогут выступить на Олимпиаде 2024 года, если будут соответствовать принципам нейтральных атлетов, которые ранее сформулировал Международный олимпийский комитет (МОК).

Ранее Синнера и Калинскую застали за совместным ужином в ресторане.