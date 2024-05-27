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ЕС полностью возобновил финансирование БАПОР

Боррель: все страны ЕС полностью возобновили финансирование БАПОР

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Yves Herman/Reuters

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что все страны ЕС полностью возобновили финансирование Ближневосточного агентства Организации Объединенных Наций (ООН) для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР). Об этом сообщает ТАСС.

Боррель подчеркнул, что позднее на этой неделе Еврокомиссия переведет первый транш БАПОР.

Он добавил, что главы внешнеполитических ведомств ЕС потребовали от Израиля «перестать блокировать работу БАПОР и финансовые ресурсы палестинской администрации».

До этого постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя призвал без промедления полностью восстановить финансирование БАПОР, которое было остановлено из-за скандала вокруг организации — 12 ее сотрудников уличили в связях с радикальным палестинским движением ХАМАС.

Несколько месяцев назад Израиль заявлял о якобы причастности некоторых сотрудников БАПОР к атаке радикального палестинского движения ХАМАС на израильские поселения 7 октября 2023 года. Однако ООН в своем докладе о деятельности агентства заявила, что еврейское государство так и не смогло предоставить доказательства, подтверждающие причастность сотрудников БАПОР к террористической деятельности.

Ранее в БАПОР заявили, что Израиль может готовить крупномасштабную военную операцию в Рафахе.

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