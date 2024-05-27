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Боррель не смог ответить на вопрос о третьей мировой

Боррель: вопрос о третьей мировой находится вне компетенции дипслужбы ЕС

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Mohamed Azakir/Reuters

Вопрос о том, толкает ли политика ЕС по помощи Украине мир к началу мирового конфликта, не входит в сферу компетенций дипломатической службы Евросоюза. Так глава европейской дипломатии Жозеп Боррель ответил на просьбу дать комментарий к заявлению венгерского премьера Виктора Орбана о том, что шаги ЕС по Украине могут привести к третьей мировой, передает ТАСС.

«Этот вопрос было бы интересно обсудить на уровне глав государств ЕС. На нашем уровне, гораздо более низком и скромном, мы не можем обсуждать такие вопросы, мы должны обсуждать практические вопросы», — отметил Боррель на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС по иностранным делам.

До этого Орбан заявлял, что правительство Венгрии проводит переоценку роли государства в рамках Североатлантического альянса, поскольку Будапешт не намерен принимать участие в потенциальной военной миссии НАТО на территории Украины.

Ранее Орбан назвал Европу безответственной.

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