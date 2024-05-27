Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Группа «Би-2» отменила выступление в Казахстане

Группа «Би-2» отменила свое выступление на фестивале в Алматы

close
100%
Алексей Филиппов/РИА «Новости»

Группа «Би-2» отменила выступление на фестивале Family Rock Fest в Алматы (Казахстан). Об этом музыканты сообщили в Telegram-канале.

Концерт «Би-2» должен был пройти в конце августа. Причина отмены неизвестна. Коллектив поблагодарил организаторов за все приложенные усилия.

«Мы будем рады выступить на этом замечательном фестивале в будущем, как только представится такая возможность. С любовью и надеждой на новые встречи, «Би-2», — написали музыканты.

23 апреля глава пресс-службы администрации президента Молдавии Адриан Бэлуцел сообщил, что некоторые участники группы «Би-2» и члены их семей подали документы на получение гражданства. При этом неизвестно, о каких музыкантах идет речь.

27 мая президент Молдавии Майя Санду подписала указ о предоставлении гражданства некоторым участникам группы «Би-2».

Депутат парламента Молдавии Богдан Цырдя заявил, что не все жители страны могут так же быстро получить гражданство, как музыканты группы «Би-2».

Ранее «Би-2» лишились одного из участников группы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами