Группа «Би-2» отменила выступление в Казахстане

Группа «Би-2» отменила выступление на фестивале Family Rock Fest в Алматы (Казахстан). Об этом музыканты сообщили в Telegram-канале.

Концерт «Би-2» должен был пройти в конце августа. Причина отмены неизвестна. Коллектив поблагодарил организаторов за все приложенные усилия.

«Мы будем рады выступить на этом замечательном фестивале в будущем, как только представится такая возможность. С любовью и надеждой на новые встречи, «Би-2», — написали музыканты.

23 апреля глава пресс-службы администрации президента Молдавии Адриан Бэлуцел сообщил, что некоторые участники группы «Би-2» и члены их семей подали документы на получение гражданства. При этом неизвестно, о каких музыкантах идет речь.

27 мая президент Молдавии Майя Санду подписала указ о предоставлении гражданства некоторым участникам группы «Би-2».

Депутат парламента Молдавии Богдан Цырдя заявил, что не все жители страны могут так же быстро получить гражданство, как музыканты группы «Би-2».

Ранее «Би-2» лишились одного из участников группы.