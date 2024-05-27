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В ГД пояснили, что будет считаться пропагандой наркотиков в книгах

Ф ГД назвали законным упоминание наркотиков в книгах без метода их изготовления

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Unsplash

Пресс-служба комитета Госдумы по здоровью назвала законным упоминание наркотиков в литературе при условии отсутствия в тексте информации о способах их изготовления. Об этом пишет РИА Новости.

«Не будет являться пропагандой наркотиков распространение произведений литературы и искусства, в которых упоминается о наркотиках, но не содержится сведений о способах, методах разработки, изготовления, использования и местах их приобретения», — говорится в заявлении.

Примером произведения, которое не будет запрещаться как содержащее пропаганду наркотиков, назван роман Михаила Булгакова «Морфий», опубликованный в 1926 году. При этом отмечается, что главный герой произведения в тексте говорит о «положительном влиянии» на него морфия.

До этого замглавы фракции ЛДПР Сергей Леонов заявил, что ужесточенный закон о запрете пропаганды наркотиков в произведениях искусства будет касаться вновь созданных произведений, в которых упоминаются запрещенные или психотропные вещества, а не классических произведений.

Ранее в Госдуме объяснили смысл поправок к закону о пропаганде наркотиков.

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