В России пригрозили, что заставят Польшу «сильно пожалеть» об ограничениях для дипломатов

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия ответит Польше на ввод ограничений на перемещения для своих дипломатов. Ее слова приводит ТАСС.

По словам Захаровой, российский ответ заставит «сильно пожалеть» руководство Польши, однако он будет принят только после получения ноты МИД Польши с подробностями принятой меры.

До этого Польша ввела ограничения на передвижение дипломатов РФ по стране.

По словам главы МИД страны Радослава Сикорского, дипломаты российского посольства смогут передвигаться только внутри столичного региона (Мазовецкого воеводства).

Министр добавил, что данная мера не касается посла Российской Федерации Сергея Андреева.

Перед этим Сикорский принял решение завершить миссии послов более чем в 50 странах и отозвал кандидатов, выдвинутых предыдущим руководством министерства.

Ранее ЕС включил 19 человек и ФСИН в режим санкций против РФ «за права человека».