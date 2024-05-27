В ЕС возникли трудности с выделением €5 млрд на оружие Украине

Семь юридических документов блокированы в Совете ЕС, что не позволяет выделить на оружие Украине €5 млрд, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель. Его слова приводит ТАСС.

«У меня висят семь легальных актов на одобрении. Семь документов, которые не позволяют выделить €5 млрд на военную помощь Украине», — сказал он.

До этого сообщалось, что страны НАТО требуют от генсека альянса Йенса Столтенберга большей ясности по поводу его плана создания фонда на €100 млрд для оплаты поставок оружия Украине.

В материале издания Politico отмечается, что за кулисами даже ближайшие восточноевропейские партнеры Украины стали сдержанно относиться к инициативе Столтенберга, задаваясь вопросом, откуда возьмется столь крупная сумма денег.

Незадолго до этого Bloomberg писал, что генсек НАТО Йенс Столтенберг намерен предложить создать фонд на €100 млрд для оплаты поставок оружия Украине. По данным агентства, инициативу должны одобрить 32 члена Североатлантического альянса.

Ранее в Италии призвали оказывать помощь Украине, но с осторожностью.