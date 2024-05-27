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Ракета с разведывательным спутником КНДР взорвалась в небе

ЦТАК: запуск КНДР разведывательного спутника «Маллигён-1» закончился взрывом

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Lee Jin-man/AP

КНДР не сумела вывести на околоземную орбиту разведывательный спутник «Маллигён-1». Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) со ссылкой на космическое управление республики.

Ракета-носитель была запущена 27 мая с космодрома Сохэ. Сообщается, что она взорвалась вместе со спутником на этапе полета во время работы первой ступени.

До этого Северная Корея уведомила Японию о намерении в период с 27 мая по 4 июня осуществить запуск спутника. Траектория полета ракеты-носителя со спутником должна была пройти над Восточно-Китайским морем и филиппинским островом Лусон. Северокорейские специалисты рассчитали, что районы падения ступеней ракеты будут находиться за пределами исключительной экономической зоны Японии.

После пуска северокорейской ракеты жителей японского острова Окинава призвали спуститься в укрытия. Позже предупреждение об эвакуации отменили, поскольку японская система экстренного оповещения J-Alert просчитала траекторию ракеты и выяснила, что она не будет пролетать над Японией.

Ранее сообщалось, что запущенная ракета КНДР могла взорваться в небе на границе с Китаем.

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