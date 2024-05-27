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В «Талибане» заявили, что они не террористы и никогда ими не были

Шахин: талибы не террористы, они воевали за освобождение своей страны

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MoICAfghanistan/X (ранее Twitter)

Афганское движение «Талибан» (организация запрещена в России) никогда не было террористическим и стремится к развитию позитивных связей с разными странами мира. Об этом заявил глава политического офиса талибов в Катаре Сухейль Шахин, сообщает РИА Новости.

Шахин подчеркнул, что талибы «никогда не были террористами, но воевали за освобождение [своей] страны от иностранной оккупации». Сегодня они «хотят позитивных отношений с соседями и странами региона и мира».

27 мая стало известно, что МИД и Минюст России предложили убрать «Талибан» из списка запрещенных структур. Директор Второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов пояснил, что «без этого организацию, являющуюся главной руководящей силой в Афганистане, нельзя признать на официальном уровне».

В тот же день в МИД сообщили, что Россия предложила «Талибану» принять участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Подробнее об этих новациях — в материале «Газеты.Ru».

Ранее делегация «Талибана» опоздала на форум в Казани из-за беспилотника ВСУ.

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