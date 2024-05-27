Стало известно о неудачном запуске разведывательного спутника КНДР

Космическое управление КНДР проинформировало о неудачном запуске разведывательного спутника. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Ракета-носитель взорвалась в воздухе на этапе полета, в котором задействована первая ступень. Запуск разведывательного спутника «Маллигён-1» проходил с космодрома «Сохэ».

Южнокорейское Объединенное командование начальников штабов (ОКНШ) сообщило, что вооруженные силы страны сегодня около 22:44 (16:44 по московскому времени) зафиксировали траекторию полета предполагаемого северокорейского военного разведывательного спутника, запущенного КНДР в южном направлении Желтого моря из района Точханни провинции Северная Пхёнан.

Ранее сообщалось, что предупреждение об эвакуации для жителей японской Окинавы после ракетного пуска КНДР отменено. Также телеканал HNK опубликовал видеоролик с яркой вспышкой в небе, похожей на взрыв, в районе границы Китая и Северной Кореи.

До этого Пхеньян уведомил Японию о намерении в период с 27 мая по 4 июня осуществить запуск спутника.

Ранее G7 осудила КНДР и Иран за сотрудничество с Россией.