В Белоруссии стартовало производство Geely Atlas Pro под именем Belgee X70

Белорусский завод «БелДжи» завершил сборку кроссоверов Geely Atlas Pro и начал выпуск этого автомобиля под собственной маркой BelGee X70. Об этом сообщает av.by.

Автомобиль X70 встал на конвейер белорусского предприятия 24 мая. Как и Geely Atlas Pro, кроссовер оборудован светодиодными фарами и задними фонарями, 18-дюймовыми легкосплавными дисками и системой бесключевого доступа с запуском мотора кнопкой. В переднеприводной версии автомобиль оснащен турбомотором 1.5 мощностью 177 л.с., который работает в паре с шестиступенчатой гидромеханической АКП. Для полноприводной версии с многодисковой межосевой муфтой предусмотрена семиступенчатая роботизированная трансмиссия с двойным сцеплением.

По информации «БелДжи», новое название не отразится на цене автомобиля. Сейчас Geely Atlas Pro предлагается в Белоруссии по цене от 77,6 тыс. белорусских рублей (₽2,17 млн).

Ранее стало известно, что Chery запатентовала в России более десяти названий для автомобилей.