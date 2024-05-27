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Россия не может исключить вероятность отправки войск НАТО на Украину

Гаврилов: отправка войск НАТО на Украину возможна, хотя единства в альянсе нет

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РИА «Новости»

Возможность ввода войск стран НАТО на Украину нельзя исключать, хотя члены альянса не имеют единства по этому поводу. Такое мнение выразил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов, сообщает ТАСС.

Гаврилов подчеркнул, что «это не консенсусная позиция НАТО», однако реализация сценария по направлению войск альянса на Украину возможна.

«Это путь к большой трагедии, которая может затронуть все человечество. В Брюсселе должны осознавать, что не смогут пересечь эту черту эскалации незаметно для себя», — сказал Гаврилов.

Дипломат отметил, что активизация дискуссии по этому вопросу дополнительно свидетельствует о военных неудачах Киева и успехах Вооруженных сил РФ.

Он подчеркнул, что политики, продвигающие идею о направлении войск стран НАТО на территорию Украины, осознают, что пятая статья договора о создании альянса (в которой говорится, что нападение на одного есть нападение на всех) в этом случае работать не будет. Поэтому «в этих условиях некоторые радикальные политикоформирующие круги в Европе пытаются лоббировать ввод на Украину общенатовского контингента».

24 мая премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о подготовке Европы к войне с Россией. Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».

Ранее немецкий политолог указал на страх Польши и Прибалтики перед Вооруженными силами РФ.

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