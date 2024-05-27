Россия не может исключить вероятность отправки войск НАТО на Украину

Возможность ввода войск стран НАТО на Украину нельзя исключать, хотя члены альянса не имеют единства по этому поводу. Такое мнение выразил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов, сообщает ТАСС.

Гаврилов подчеркнул, что «это не консенсусная позиция НАТО», однако реализация сценария по направлению войск альянса на Украину возможна.

«Это путь к большой трагедии, которая может затронуть все человечество. В Брюсселе должны осознавать, что не смогут пересечь эту черту эскалации незаметно для себя», — сказал Гаврилов.

Дипломат отметил, что активизация дискуссии по этому вопросу дополнительно свидетельствует о военных неудачах Киева и успехах Вооруженных сил РФ.

Он подчеркнул, что политики, продвигающие идею о направлении войск стран НАТО на территорию Украины, осознают, что пятая статья договора о создании альянса (в которой говорится, что нападение на одного есть нападение на всех) в этом случае работать не будет. Поэтому «в этих условиях некоторые радикальные политикоформирующие круги в Европе пытаются лоббировать ввод на Украину общенатовского контингента».

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