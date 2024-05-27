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Старт Хачанова на «Ролан Гаррос» назвали разминкой

Теннисистка Петрова считает разминочным первый матч Хачанова на «Ролан Гаррос»

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Issei Kato/Reuters

Бывшая третья ракетка мира, бронзовый призер Олимпийских игр — 2012, основатель детской теннисной школы Надежда Петрова высказалась о старте российского теннисиста Карена Хачанова на Открытом чемпионате Франции — в первом круге Карену противостоит представитель Индии Сумит Нагал. В комментарии «Газете.Ru» Петрова выразила мнение, что эта игра не составит проблем для Хачанова.

«Карен Хачанов начинает выступление против индийского теннисиста, 95-го номера. Они раньше не встречались, но, думаю, это хороший разминочный матч для Карена. Индусы не славятся хорошей игрой на земле», — констатировала Петрова.

На момент написания новости Хачанов ведет в матче против Нагала со счетом 6:2, 6:0, 3:2. В случае успеха российский теннисист сыграет с победителем противостояния между словаком Йозефом Коваликом и американцем Маркосом Гироном.

Накануне, напомним, во второй круг вышел Андрей Рублев, в четырех сетах взявший верх над Таро Дэниэлом из Японии. Также в понедельник, 27 мая, первая ракетка России Даниил Медведев встречается с немцем Домиником Кепфером.

Ранее первый матч Рублева на «Ролан Гаррос» назвали психологически тяжелым.

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