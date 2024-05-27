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В Перми мужчина ударил кулаком маленькую девочку, которая сидела на руках у отца

Mash: пермяк устроил драку с отцом семейства, ударил ребенка и попал на видео

В Перми драка мужчин, в которой пострадали маленькие дети, попала на видео, его публикует Mash.

По данным Telegram-канала, потасовка, которую зафиксировала камера видеонаблюдения, произошла в пермском микрорайоне «Вышка-2». Судя по кадрам, прохожие повздорили, стоя на автомобильной парковке. Ссора быстро переросла в драку по вине мужчины в красных штанах, сначала он попытался ударить оппонента головой, а затем ударил кулаком в ребенка, который сидел на его руках.

Отец не сумел удержать маленькую дочь, уронил ее на асфальт и стал драться с агрессивным мужчиной. Свидетелем происходящего стал маленький мальчик, который попытался остановить родителя, но пострадал сам, когда злоумышленник пнул его. В итоге драку разняли прохожие.

Ранее мужчина напал на женщину с двухмесячным ребенком на руках и ударил его по голове локтем.

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