Карпин: смешно напоминать нынешним игрокам, как мы возили французов

Главный тренер сборной России Валерий Карпин перед матчем квалификации чемпионата мира 2022 года с Хорватией поблагодарил Российский футбольный союз (РФС) за то, что было увеличено количество болельщиков на предстоящей игре. На матч с хорватами смогут попасть более 30 тысяч болельщиков, хотя изначально эта цифра не превышала трех тысяч.

«Призывами в социальных сетях мы ничего не переломим, никакой негативный фон. Благодарю РФС за то, что смогли увеличить посещаемость матча. В нынешние времена — это достаточное количество болельщиков. Все этому обрадовались. Переламывать негативный фон надо на поле. Результат важен, но не менее важна сама игра. Ребята видели, знают, что я забивал в ворота чемпионов мира. Даже я видел это несколько раз с момента назначения. Но говорить: «Посмотрите, как мы французов возили, в каком я порядке, а вы должны так же», — смешно. Это как бабушка мне говорила, что она в 12 лет работала, а я и не копейки не заработал. Ребята знают, что никого не надо бояться. Все помнят примеры, что в футболе все может быть. Играют обыкновенные люди с обеих сторон», — сказал Карпин на предматчевой пресс-конференции.

В матче отборочного этапа чемпионата мира — 2022 россияне 1 сентября сыграют в Москве с командой Хорватии. Также в сентябре национальной команде предстоят поединки с Кипром (4 сентября) и Мальтой (7 сентября).

Ранее игроки сборной России решили, что в команде будет несколько капитанов.