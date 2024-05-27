ЕС ищет варианты ответа Грузии на случай окончательного принятия закона об иноагентах

Страны Евросоюза начали рассматривать варианты возможных ответных мер по отношению к Грузии на фоне возможности окончательного принятия в стране закона об иноагентах. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, его слова приводит «Интерфакс».

«Мы начали рассматривать самый уместный ответ ЕС на возможное принятие закона», — подчеркнул он.

До этого председатель грузинского парламента Шалва Папуашвили заявил, что парламент Грузии преодолеет вето президента страны Саломе Зурабишвили на закон об иноагентах. Рассмотрение вопроса намечено на вторник, 28 мая. По словам Папуашвили, два-три часа от начала заседания займут политические заявления, после чего парламент сразу обсудит преодоление вето президента на закон об иноагентах.

14 мая парламент Грузии принял закон об иноагентах в третьем чтении. За проголосовали 84 депутата, против – 30. Обсуждение проходило на фоне протестов и драк между депутатами от правящей партии «Грузинская мечта» и оппозиции, которая выступает против принятия законопроекта.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили отказалась подписывать принятый закон об иноагентах. Однако парламент может преодолеть вето, набрав большинство голосов.

Ранее премьер Грузии заявил, что еврокомиссар намекнул ему на повторение судьбы Фицо.