Французским инструкторам разрешили готовить военных ВСУ на Украине

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский подписал документы, позволяющие французским военным инструкторам готовить украинских военнослужащих на территории Украины. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Сырский сообщил, что совместно с министром обороны Украины Рустемом Умеровым провели видеовстречу с министром Вооруженных сил Франции Себастьеном Лекорню. Также он поприветствовал инициативу Франции об отправке на Украину инструкторов для подготовки ВСУ.

«Мною уже подписаны документы, которые позволят первым французским инструкторам посетить наши учебные центры и ознакомиться с их инфраструктурой и персоналом», — указал Сырский.

По его мнению, «решительность Франции побуждает других партнеров присоединиться к этому амбициозному проекту».

Как до этого рассказали источники Bild, за расширение помощи ВСУ на территории Украины выступают Эстония, Британия, Канада, Литва, Польша и Франция. Против подобного решения – США и Германия. В то же время в материале отмечается, что конкретных решений по расширению поддержки нет.

Ранее в Германии призвали взять под защиту Западную Украину.