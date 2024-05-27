Живущая в Барселоне теннисистка Касаткина призналась в любви к России

Российская теннисистка Дарья Касаткина, проживающая в Барселоне, призналась, что скучает по России. Ее слова приводит CBS News.

«Сложные отношения с Россией? Ну, не совсем с Россией. Я люблю свою страну. До начала СВО я хорошо проводила там время. Мне нравилось приезжать и проводить время с семьей и друзьями. Я была как рыба в воде. Я скучаю по дому и хотела бы вернуться. Когда этот день настанет — никто не знает. Остается только ждать», — заявила Касаткина.

Российская теннисистка 28 мая стартует на Открытом чемпионате Франции («Ролан Гаррос»). В первом круге турнира Касаткина сразится с представительницей Польши Магдаленой Френх. Ориентировочное время начала поединка — 15:30 по московскому времени.

Касаткина занимает 13-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

6 марта Международная федерация тенниса (ITF) сообщила, что приняла решение разрешить российским и белорусским теннисистам выступить на летних Олимпийских играх — 2024 во Франции в нейтральном статусе. Россияне и белорусы смогут выступить на Олимпиаде 2024 года, если будут соответствовать принципам нейтральных атлетов, которые ранее сформулировал Международный олимпийский комитет (МОК).

Ранее вторая ракетка мира подтвердил отношения с российской теннисисткой.