«Доминировало любопытство»: жительница Сибири встретила в лесу медведя и сняла его на видео

Жительница Сибири Татьяна Родионова встретила в лесу неподалеку от деревни Алтат Красноярского края медведя и засняла его на видео. В беседе с «Газетой.Ru» женщина рассказала, что съемка видеороликов — ее хобби, поэтому она часто останавливается на природе. По ее словам, в этот раз она услышала крик дикого козла, но придя на звук, обнаружила, что в небольшом овраге сидит медведь, рядом с которым она находилась порядка 25 минут.

«Когда я еду на малую родину, в деревню Алтат, я всегда делаю несколько остановок для того, чтобы что-то снять. В этот раз это была вторая моя остановка. Я давно хотела там остановиться, так как сейчас цветет лесная желтая примула, очень красивая. Я машину оставила на дороге и пошла на эту поляночку, чтобы поснимать, полюбоваться, подышать ароматом черемухи. Вечером я обнаружила, что первый ролик мой был в 18:02, а встреча с медведем — в 18:27, то есть 25 минут мы ходили бок о бок, рядышком — я по одну сторону дороги, он — по другую. Когда я закончила свои съемки, фотографии, на той стороне дороги закричал дикий козел, и мне захотелось записать этот звук. Я перешла дорогу и приблизилась к этому крику. Подойдя к небольшому овражку, я остановилась наверху и смотрю — кто-то там зашевелился. Думаю, козел или косуля очень боятся человека, они бы убежали. И мне очень стало любопытно, кто же это там ходит и не убегает. А сразу я его не узнала, потому что здесь травка, кустики небольшие. Я ближе стала подходить, гляжу — это медведь!» — сказала она.

Родионова подчеркнула, что сразу же начала снимать животное на телефон в надежде, что успеет убежать в случае нападения. Женщина уточнила, что ей стало страшно только тогда, когда медведь начал двигаться в ее сторону.

«Я скорее за телефон, потому что не могу без этого. Страха не было, может быть, доминировало мое любопытство, мое хобби. Я думаю, ну буквально 10–15 секунд поснимаю и убегу к своей машине. А сама смотрю то на медведя, то на машину. Думаю, я успею, я успею! Но когда я начала разговаривать: «Ребята, я вижу медведя», он меня услышал, обратил на меня внимание, немножко приблизился и встал на задние лапы — тут мне уже стало страшно. А потом он опустился на все четыре лапы и стал двигаться ко мне. Вот тут-то я уже и побежала к машине. Быстро села в машину, у меня уже началось дрожание тела, испуг появился. Вдруг по дороге проехала машина, и я свою завела, гляжу — он вышел из этого овражка, постоял, видимо, услышал звук двух машин», — добавила она.

Видеоролик, на котором жительница Сибири встретила медведя в лесу, был опубликован на ее YouTube-канале 26 мая. На кадрах видно, как женщина приближается к животному, который из-за звука голоса человека встал на задние лапы, а после — начал двигаться в ее сторону.

Ранее в Междуреченске медведи стали выпрашивать у всех водителей вкусную еду.