ВСУ атаковали свою же «буханку» (УАЗ) после выхода из окружения. Об этом сообщает Telegram-канал «Старше Эдды».

Сообщается, что бойцы ВСУ, оставшиеся в окружении ВС РФ, заняли транспортное средство, спрятанное в лесу, и на полной скорости помчались оттуда к украинским позициям, однако столкнулись с ответным огнем.

«Хохлы промчались как молния и почти добрались до своих, но видимо свои настолько испугались вида несущейся на них буханки, что встретили ее из всех стволов, изрешетив тех, кто находился внутри», — прокомментировали кадры с поля боя сотрудники канала.

До этого сообщалось, что ВСУ в Запорожье атаковали дронами группу украинцев за решение сдаться в плен.

Происшествие произошло после того, как российская база провела психологическую операцию с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и ретрансляторов, которые были запущены в Запорожскую область на территорию, контролируемую ВСУ. Российские военные перебили частоту украинского радиовещания и начали транслировать свое вещание, предлагая местным жителям перейти на сторону РФ.

Ранее обстреляли свои позиции на юго-западе Артемовска.