«Понимали, что собираются нападать на военного»: боец СВО рассказал об избиении в Белгороде

В Белгороде неизвестные напали на участника специальной военной операции Владимира Оденцова и жестоко его избили. Он сам рассказал «Газете.Ru», что инцидент произошел 21 мая — мужчина зашел за продуктами в магазин, а на выходе из здания его ударили по голове и начали бить ногами.

«Служу в 138 ОМСБр (138-я отдельная гвардейская мотострелковая бригада. — «Газета.Ru»). 21 мая утром приехал в Белгород, весь день занимался делами, так как давно не был в городе. Вечером решил зайти в магазин «Магнит», купить продуктов, мыльные принадлежности и подобное. В магазине косых взглядов не встречал, никому зла не желал, просто молча взял продукты, оплатил и ушел. В метрах 30 примерно от магазина на меня напали. Получил удар по голове и сразу же упал. После чего меня начали избивать ногами, по голове также прилетало», — сказал он.

По словам Оденцова, злоумышленники «понимали», что нападают на военного. Мужчина подчеркнул, что конфликтов с ними у него не было, а все вещи остались при нем.

«В спину крикнули что-то нецензурное, но они явно понимали, что собираются нападать на военного — я был в тактической куртке и при мне была тактическая сумка, на которой были шевроны. Опознать их не мог, так как когда упал, сразу же свернулся и укрыл голову. По ощущениям било три человека, так как чувствовал одновременные удары по голове, спине и животу. Причин их нападения вообще не знаю, конфликтов ни с кем не имел. Ничего не забрали, все вещи и пакет с продуктами остались при мне. В полицию обращался, информации пока ноль», — добавил он.

25 мая в сообществе «Синодик» в соцсети «ВКонтакте» был опубликован пост, в котором Оденцов сообщил, что был избит «группой неизвестных лиц» около магазина «Магнит» на улице Лермонтова в Белгороде, куда приехал в отпуск. Мужчина заявил, что «посвятил свою жизнь защите нашей Родины», поэтому этот инцидент не должен повториться с кем-то еще.

«Я не из тех людей, которые засовывают язык в одно место и нечего не делают. Есть некоторое подозрение, что эти черти еще долго будут ходить безнаказанными, что я и пытаюсь исправить», — подчеркнул он.

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