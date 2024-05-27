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Япония заявила протест КНДР из-за ракетного пуска

Япония заявила протест КНДР в связи с ракетным пуском через Китай

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KCNA

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсимаса Хаяси заявил, что японское правительство заявило протест Северной Корее после ракетного пуска. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы предполагаем, что Северная Корея осуществила ракетный пуск с применением баллистических технологий с целью запуска спутника. Это является угрозой безопасности не только нашей страны, но и региона, а также нарушает положения резолюций Совета безопасности ООН», — заявил Хаяси.

Отмечается, что протест был заявлен через дипломатические каналы в Китае. При этом Хаяси добавил, что КНДР пыталась вывести спутник в космос, но попытка оказалась неудачной.

До этого сообщалось, что предупреждение об эвакуации для жителей японской Окинавы после ракетного пуска КНДР отменено. По данным японской системы экстренного оповещения J-Alert, ракета не будет пролетать над Японией.

Днем 27 мая японская береговая охрана зарегистрировала пуск неустановленного объекта со стороны Северной Кореи и предполагает, что им может оказаться баллистическая ракета.

Жителей южной префектуры Окинава попросили найти убежище в зданиях либо под землей. Судам в акватории предписали избегать приближения к обломкам ракеты в случае, если снаряд упадет в море.

Ранее G7 осудила КНДР и Иран за сотрудничество с Россией.

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