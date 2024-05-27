Экс-солистка SEREBRO раскрыла отношение к алкоголю

Певица Ольга Серябкина призналась в Telegram-канале, что спокойно относится к алкоголю.

Серябкина заявила, что ей «не нужно» принимать спиртное. Она призналась, что у нее практически отпало желание пить алкоголь после рождения сына Луки, поэтому она стала употреблять его намного меньше.

«Например, на какой-нибудь Новый год или день рождения, праздник — максимум один бокал, и то он может быть недопит. Это не то, что модно-немодно. Мне просто стало все равно. Он меня не бодрит. Бодрит меня я», — поделилась исполнительница.

Серябкина стала известной после работы в группе SEREBRO. Артистка присоединилась к коллективу в 2006 году. Группа дебютировала на конкурсе «Евровидение-2007», где заняла третье место. В 2009-м группа выпустила первый студийный альбом «ОпиумRoz».

В 2020 году Серябкина вышла замуж за бизнесмена Георгия Начкебия. Артистка тайно провела церемонию в Альпах, чтобы не привлекать внимания СМИ. В 2021 году Серябкина родила сына. В январе 2023 года певица назвала Луку «чудесным ребенком», но с непростым характером.

Ранее экс-солистка SEREBRO раскритиковала ботокс.