Петрова о матче Калинской в первом круге «РГ»: тяжело играть с француженками на их корте

Бывшая третья ракетка мира, бронзовый призер Олимпийских игр — 2012, основатель детской теннисной школы Надежда Петрова поделилась ожиданиями от первого матча россиянки Анны Калинской на Открытом чемпионате Франции против хозяйки турнира Клары Бюрель. В комментарии «Газете.Ru» Петрова допустила, что французские болельщики могут сбить настрой Калинской.

«У девушек стартует много сеянных россиянок. Калинская будет играть против француженки Бюрель, они ранее не встречались. Тяжело играть против француженок на их кортах, у них большая поддержка, может быть шумно. Это может сбивать с толку, важно держать концентрацию.

Играют Самсонова, Павлюченкова, Александрова. Но у них такие соперницы, которые не должны составить им проблем. Вчера ряд наших девчонок проиграл в первом же круге — надеюсь, сегодняшний день будет для россиянок удачнее», — сказала Петрова.

На момент написания новости Калинская обыгрывает Бюрель со счетом 7:6 (7:3), 3:0. В случае успеха она встретится во втором круге с победительницей противостояния между канадкой Бьянкой Андрееску и испанкой Сарой Соррибес-Тормо.

Ранее Петрова назвала разминочным первый матч Хачанова на «Ролан Гаррос».