В Красноярске требуют изъять из продажи детскую книгу «Вредные советы» Григория Остера

Прокуратура Каратузского района Красноярского края требует изъять из продажи популярную детскую книгу «Вредные Советы» писателя Григория Остера. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Сборник стихотворных «Вредных советов» обнаружили в одном из сельских книжных магазинов в Красноярском крае. По мнению автора обращения в прокуратуру, в произведении «изображены описания жестокости, физического и психологического насилия, антиобщественные действия, вызывающие у детей страх».

По данным kp.ru, официальный комментарий от надзорного ведомства пока не получен.

Книга Григория Остера «Вредные советы», была выпущена в начале 90-х годов, это цикл стихотворений с советами и поучениями, которые в веселой форме объясняют детям, как не надо себя вести.

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