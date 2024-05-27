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В Красноярске требуют изъять из продажи детскую книгу «Вредные советы» Григория Остера

Mash: прокуратура Красноярска требует изъять из продажи книгу «Вредные советы»

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Издательство «Малыш»

Прокуратура Каратузского района Красноярского края требует изъять из продажи популярную детскую книгу «Вредные Советы» писателя Григория Остера. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Сборник стихотворных «Вредных советов» обнаружили в одном из сельских книжных магазинов в Красноярском крае. По мнению автора обращения в прокуратуру, в произведении «изображены описания жестокости, физического и психологического насилия, антиобщественные действия, вызывающие у детей страх».

По данным kp.ru, официальный комментарий от надзорного ведомства пока не получен.

Книга Григория Остера «Вредные советы», была выпущена в начале 90-х годов, это цикл стихотворений с советами и поучениями, которые в веселой форме объясняют детям, как не надо себя вести.

До этого сообщалось, что в Екатеринбурге девятиклассники получили на дом задачу о взломе банковских карт. Девятиклассникам предложили выполнить работу и найти контрольную (последнюю) цифру номера банковской карты с помощью алгоритма «Луна». Детям дали ссылку на электронный учебник и «велели тренироваться вычислять контрольную цифру на картах родственников».

Ранее минпросвещения одобрило включение в школьную программу песен Shaman и Газманова.

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