Экс-президент «Локомотива» — о матче с Хорватией: надеюсь, удастся зацепить ничью

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась ожиданиями от предстоящего матча отборочного турнира ЧМ-2022 между сборными России и Хорватии.

«Матч будет очень напряженным. Надеюсь, что как-то удастся свести его к ничейному результату. Надежда на то, что Валерий Георгиевич что-то придумает. Смущает, что у нас всего три дня на подготовку. Это очень мало. Но надежда есть. У сборной Хорватии тоже есть свои проблемы с составом, с его обновлением.

Может, удастся как-то зацепиться за ничью. Матч, безусловно, очень важен. Нужно поверить в собственные силы, поверить в то, что мы пройдем отборочный цикл», — приводит слова Смородской «Спорт-Экспресс».

Матч между Россией и Хорватией пройдет 1 сентября на стадионе «Лужники». Начало встречи в 21.45 по московскому времени.

Ранее известный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев поделился ожиданиями от матча между Россией и Хорватией.