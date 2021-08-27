Тренер Тедеско может вернуться в «Спартак»

Немецкий футбольный тренер Доменико Тедеско может вернуться в московский «Спартак», передает «Чемпионат.com» со ссылкой на источник.

Отмечается, что представители красно-белых уже контактировали со специалистом.

В сезоне-2021/22 «Спартак» возглавляет португалец Руй Витория. Под его руководством москвичи не смогли пройти в групповой раунд Лиги чемпионов, уступив по сумме двух матчей лиссабонской «Бенфике». В шести первых турах Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» потерпел три поражения и занимает девятое место.

Тедеско покинул «Спартак» после сезона-2020/21. Под его руководством красно-белые заняли второе место в РПЛ. Он возглавлял команду с 2019 года.

Ранее бывший SMM-менеджер московского «Спартака» Иван Корж рассказал, как тренер Доменико Тедеско после матча с петербургским «Зенитом» (1:3) объявил команде о нежелании продлевать контракт с красно-белыми.