Тарпищев заявил, что Медведев сыграл недостаточно разнообразно против Рублева

Глава Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев объяснил поражение Даниила Медведева от Андрея Рублева в полуфинале турнира серии «Мастерс» в американском Цинциннати.

«Прекрасный матч. В первом сете Даня вел игру, но потерял нити. Пытался задавить Рублева, но невольно попал в его ритм игры. Плюс играл недостаточно разнообразно — я ни одного укороченного не увидел с его стороны», — цитирует Тарпищева ТАСС.

Встреча завершилась победой Рублева со счетом 2:6, 6:3, 6:3. Медведев выполнил восемь подач навылет, сделал три двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из семи. Андрей Рублев сделал два эйса, допустил пять двойных ошибок и сделал четыре брейка при десяти брейк-пойнтах.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

В финале турнира Рублев встретится с представителем Германии Александром Зверевым.

Теннисный турнир в Цинциннати проходит с 15 по 22 августа. Общий призовой фонд соревнований составляет более $3 млн.

Ранее бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников высказался о победе Рублева.