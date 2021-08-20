Российский вратарь «Рейнджерс»: готов играть в обороне или в нападении

Голкипер клуба Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин рассказал об участии в благотворительном матче, организованном Артемием Панариным.

«Я не впервые за последнее время выхожу на лед. Уже тренируюсь, катаюсь. Теперь вот встретился с друзьями, пообщались, сделали благое дело. Мне все понравилось. Панара — в порядке, да и остальные не отстают», — приводит слова Шестеркина официальный сайт НХЛ.

Также Шестеркин высказался об обмене российского нападающего Павла Бучневича в «Сент-Луис» и о своем новом контракте. Голкипер заявил, что плотно сдружился с форвардом за время совместного выступления за «Рейнджерс» и ему жаль, что Павел ушел из клуба.

Шестеркин считает, что его новое соглашение с «Нью-Йорком» получилось хорошим.

«Конкуренция за место в сборную, в которую вызывают только три голкипера? Знаете, меня это не смущает. Потому что я в случае необходимости готов играть даже в обороне или на позиции центрфорварда. Я к этому готов!», — сказал Шестеркин.

Россиянин был выбран «Рейнджерс» под 118-м номером на драфте НХЛ 2014 года. Вратарь начал выступать за клуб с сезона-2019/20. В минувшем сезоне он провел 35 матчей в регулярном чемпионате, одержал 16 побед, дважды сыграл «на ноль», его средний процент отраженных бросков составил 91,6.

В России Шестеркин выступал за санкт-петербургский СКА, московский «Спартак». Голкипер вошел в состав сборной России на Олимпийские игры — 2018, на которых команда завоевала золото.

Ранее Шестеркин подписал контракт, на самую большую сумма в истории, которая выдавалась голкиперу в НХЛ по его второму соглашению.