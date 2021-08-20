Газзаев: название соперника «Рубина» услышал впервые — то ли «Рукав», то ли «Шланг»

Бывший тренер московского ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал вылет казанского «Рубина» из Лиги Конференций.

«Название соперника «Рубина» я, по правде сказать, услышал в европейском футболе впервые. То ли «Ракув», то ли «Рукав», то ли «Шланг»... Очевидно, что казанцы должны побеждать такого соперника — команду без опыта и без именитых людей в составе. Поразительно, что «Рубин» не сумел забить ни одного мяча», — приводит слова Газзаева «Спорт-Экспресс».

«Рубин» в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги конференций потерпел поражение от «Ракува» со счетом 0:1 и вылетел из еврокубков. Первая встреча в Польше завершилась вничью 0:0.

«Ракув» — профессиональная команда, выступающая в «Экстраклассе» (высшая лига чемпионата Польши), основанная в 1916 году.

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