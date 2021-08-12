После вылета из еврокубков Слуцкий сказал, что чувствует себя на краю пропасти

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий после поражения от польского «Ракува» в квалификации Лиги конференций заявил, что чувствует себя на краю пропасти.

На послематчевой пресс-конференции тренер тяжело подбирал слова после вылета от «Ракува», но окончательно его добил вопрос про дальнейшие планы.

«В каком состоянии игроки? Вымотаны. Планы? Мы пять минут назад проиграли драматичную игру. У меня такой драматичной игры не было никогда в жизни. И если вы можете, вися над пропастью, планировать свой отпуск, я вам сильно завидую», — сказал Слуцкий.

Основное время встречи завершилось вничью 0:0. В дополнительное время на 106-й минуте матча за фол в центре поля второе предупреждение заработал Илья Самошников, а уже через пять минут нападающий поляков Владислав Гутковскис забил единственный гол в этом матче. У «Рубина» была отличная возможность перевести игру в серию пенальти, на первой компенсированной минуте ко второму овертайму Сеад Хакшабанович не реализовал пенальти.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Первая встреча в Польше также завершилась вничью 0:0.

Таким образом, попавший в еврокубки после долгого перерыва «Рубин» вылетел из третьего по значимости европейского турнира в первом же раунде, проведя всего два матча, в которых не сумел забить ни одного мяча.

Ранее сообщалось, что Губерниев потроллил Слуцкого после вылета «Рубина» из еврокубков.