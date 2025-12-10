На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Муж директора частного детского сада насиловал детей и снимал это на видео

В Нидерландах мужчину осудили за изнасилование детей в детском саду его жены
Pixabay

Житель Нидерландов осудили за изнасилование детей в частном детском саду, которым управляла его жена. Об этом сообщает издание NL Times.

Сорокалетний мужчина из Энсхеде был приговорен к лишению свободы и принудительному психиатрическому лечению за изнасилование детей, которым тогда было от нескольких месяцев до 4 лет. Преступления совершались им с 2021 по 2025 год. Мужчина надругался над детьми, а затем создавал и распространял в интернете материалы с изображениями насилия, включая фото собственной дочери, а также хранил зоопорнографию.

Расследование началось после обращения на горячую линию по борьбе с насилием над детьми. Во время обыска, проведенного 13 января, полиция нашла доказательства виновности мужчины на кухне их дома. Жена педофила опознала ее по видео со сценами насилия, происходившими в этом помещении.

Он признался, что насиловал жертв, когда его супруга находилась на втором этаже их дома и присматривала за другими детьми. По его словам, он надругался около 15 раз над одним ребенком и «несколько раз, но намного реже» — над другим.

Психологи диагностировали у него личностное и сексуальное расстройства и высокую вероятность рецидива. Прокуроры требовали для обвиняемого восемь лет тюремного заключения, и суд удовлетворил это ходатайство. У мужчины есть две недели, чтобы обжаловать это решение.

Ранее воспитатель детсада семь лет насиловал детей и снимал это на камеру.

