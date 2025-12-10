Курица поселилась в подъезде московского дома

В Москве на 2-й Пугачевской улице в подъезде одного из домов поселилась курица. Об этом пишет Telegram-канал «Москва М125».

Судя по фото, опубликованных каналом, курице оборудовали «дом» в коробке и принесли корм.

«Местные не могут найти хозяев, но заметили, что птицу исправно кормят. Как поступить с такой наседкой-соседкой, в полиции им не подсказали», — говорится в посте.

До этого в Тюмени женщина во время рыбалки поймала на удочку ондатру. В итоге она отпустила животное на волю.

В сентябре текущего года в Югре женщина столкнулась с медведем во время ловли рыбы и отпугнула его громким криком. Жительница Нижневартовска поехала с подругой на рыбалку. Женщины привыкли рыбачить около моста на дороге, ведущей в город Стрежевой на северо-западе Томской области.

В этот раз к подругам вышел медведь, которого, вероятно, привлек улов. Хищник не проявлял агрессии, но приблизился вплотную. Женщина испугалась, однако вспомнила, что в таких ситуациях рекомендовано издавать громкие звуки. В конце концов медведь ушел и не причинил любительницам рыбалки никакого вреда.

Ранее в Таиланде мужчина годами мешал жить соседке, используя игрушечную курицу.