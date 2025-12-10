Путин сменил заместителя Шойгу в Совете безопасности России

Президент России Владимир Путин назначил Максима Кутомкина заместителем секретаря Совета безопасности РФ. Указ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

До этого другим указом глава государства освободил от должности замсекретаря Совбеза РФ Олега Храмова. Причины кадровых перестановок в Совете безопасности не называются. Должность секретаря Совета безопасности с мая 2024 года занимает Сергей Шойгу.

В ноябре Владимир Путин своим указом внес изменения в состав Межведомственной комиссии Совета Безопасности РФ. Из документа следует, что глава государства ввел в состав Межведомственной комиссии СБ по информационной безопасности заместителя генерального директора государственной корпорации «Роскосмос» и первого заместителя председателя Следственного комитета РФ.

8 декабря Путин изменил изменил состав Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). Согласно документу, СПЧ покинут пять членов, в частности, директор АНО «Авторский психологический центр «Мир семьи» Ирина Киркора, занимавшая пост заместителя председателя совета. Путин этим же документом упразднил данную должность в СПЧ.

Ранее Путин очно собрал в Кремле постоянных членов Совета безопасности России.