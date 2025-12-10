На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Заигрывает с Трампом»: политолог о готовности Зеленского провести выборы

Политолог Колчин: Зеленский будет пытаться отложить президентские выборы
true
true
true
close
Telegram-канал «Zelenskiy / Official»

Украинский лидер Владимир Зеленский заигрывает с президентом США Дональдом Трампом, заявляя о готовности провести выборы. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал политолог Петр Колчин.

По его словам, Зеленский осознает, что в текущей ситуации существует множество способов отложить старт избирательной кампании. Однако сейчас, на тактическом уровне, он стремится показать, что готов к компромиссам. Ключевой вопрос — что именно Киев подразумевает под помощью в сфере безопасности при проведении выборов, считает эксперт.

«Что буквально Владимир Зеленский будет требовать от американцев чуть ли не введения американского воинского контингента в целях обеспечения, в кавычках, безопасности проведения выборов. Естественно, американцы на это не пойдут. Естественно, европейцы тоже на это не пойдут», — пояснил Колчин.

В итоге просьба президента Украины о помощи может превратиться в заведомо невыполнимое условие, добавил он.

Накануне Трамп призвал к проведению выборов президента на Украине. Американский лидер заявил, что сейчас наступило важное для этого время. Он подчеркнул, что украинские власти «используют войну, чтобы не проводить выборы», но у украинского народа «должно быть право выбора».

В ответ Зеленский заявил, что согласен на выборы, но при определенных условиях. По его словам, для начала кампании «есть два вопроса»: безопасность и законность. Он подчеркнул, что ему нужно понимать, как организовать голосование «под ударами, под ракетами». Кроме того, нужно определиться с законодательной основой для легитимности проведения выборов. В связи с чем лидер страны попросил помощи у Трампа. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее финский политик объяснил, почему Зеленский согласился на выборы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Как войти на «Госуслуги», чтобы не пришлось скачивать Max
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами