«Заигрывает с Трампом»: политолог о готовности Зеленского провести выборы

Украинский лидер Владимир Зеленский заигрывает с президентом США Дональдом Трампом, заявляя о готовности провести выборы. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал политолог Петр Колчин.

По его словам, Зеленский осознает, что в текущей ситуации существует множество способов отложить старт избирательной кампании. Однако сейчас, на тактическом уровне, он стремится показать, что готов к компромиссам. Ключевой вопрос — что именно Киев подразумевает под помощью в сфере безопасности при проведении выборов, считает эксперт.

«Что буквально Владимир Зеленский будет требовать от американцев чуть ли не введения американского воинского контингента в целях обеспечения, в кавычках, безопасности проведения выборов. Естественно, американцы на это не пойдут. Естественно, европейцы тоже на это не пойдут», — пояснил Колчин.

В итоге просьба президента Украины о помощи может превратиться в заведомо невыполнимое условие, добавил он.

Накануне Трамп призвал к проведению выборов президента на Украине. Американский лидер заявил, что сейчас наступило важное для этого время. Он подчеркнул, что украинские власти «используют войну, чтобы не проводить выборы», но у украинского народа «должно быть право выбора».

В ответ Зеленский заявил, что согласен на выборы, но при определенных условиях. По его словам, для начала кампании «есть два вопроса»: безопасность и законность. Он подчеркнул, что ему нужно понимать, как организовать голосование «под ударами, под ракетами». Кроме того, нужно определиться с законодательной основой для легитимности проведения выборов. В связи с чем лидер страны попросил помощи у Трампа. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

