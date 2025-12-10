WP: сделка по Украине может подразумевать наличие у Киева вспомогательных сил

Мирное соглашение по урегулированию конфликта на Украине может включать наличие у Киева дополнительных сил сверх численности Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет газет Washington Post (WP) со ссылкой источники.

«Независимо от номинальной численности [украинской] армии, чиновники говорят, что могут быть дополнения, такие, как национальная гвардия или другие силы поддержки», — говорится в материале.

По данным издания, Украина не соглашается на введение каких-либо ограничений на уровне конституции.

Накануне президент США Дональд Трамп в интервью изданию Politico заявил, что Европа занимается только разговорами об Украине, однако ничего не делает для урегулирования конфликта между Москвой и Киевом.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не ведет переговоров с Москвой, поскольку она не проявляет заинтересованности в мирном соглашении. По его словам, Украина видит только удары с воздуха по своей территории. Зеленский считает, что это показывает незаинтересованность Москвы в мирном урегулировании конфликта.

Ранее Мерц счел «немыслимым» навязанный мир для Украины.