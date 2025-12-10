На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Видео: в Приморье массовое ДТП из 10 машин заблокировало трассу

В Приморье на видео сняли последствия массового ДТП, парализовавшего движение
true
true
true
close
Кадр из видео/Telegram-канал «Amur Mash»

В Приморском крае массовое ДТП парализовало движение на трассе. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

«Массовая авария заблокировала трассу в Приморье. Из-за гололеда столкнулись около 10 машин. Дорога из Находки в Ливадию перекрыта», — говорится в публикации.

Очевидцы запечатлели последствия ДТП. На кадрах видно, что из-за массового столкновения образовался автомобильный затор. По данным канала, в результате произошедшего повреждения получили несколько легковых автомобилей, автобус, грузовик и ассенизатор. На месте аварии работают сотрудники правоохранительных служб.

До этого в Бурятии три фуры столкнулись на оживленной дороге. Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как одна из фур съезжает на обочину, в этот момент в нее врезается второй большегруз, который движется во встречном направлении, и фура, которая едет – в попутном.

Ранее в Татарстане на видео сняли последние секунды жизни пешехода перед жестким ДТП.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Как войти на «Госуслуги», чтобы не пришлось скачивать Max
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами