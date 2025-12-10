Видео: в Приморье массовое ДТП из 10 машин заблокировало трассу

В Приморском крае массовое ДТП парализовало движение на трассе. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

«Массовая авария заблокировала трассу в Приморье. Из-за гололеда столкнулись около 10 машин. Дорога из Находки в Ливадию перекрыта», — говорится в публикации.

Очевидцы запечатлели последствия ДТП. На кадрах видно, что из-за массового столкновения образовался автомобильный затор. По данным канала, в результате произошедшего повреждения получили несколько легковых автомобилей, автобус, грузовик и ассенизатор. На месте аварии работают сотрудники правоохранительных служб.

До этого в Бурятии три фуры столкнулись на оживленной дороге. Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как одна из фур съезжает на обочину, в этот момент в нее врезается второй большегруз, который движется во встречном направлении, и фура, которая едет – в попутном.

