Главную елку страны отправили из Подмосковья в Кремль

РИА Новости: главную новогоднюю елку страны отправили из Рузы в Кремль
Юрий Кочетков/РИА Новости

Главную новогоднюю елку России отправили из Рузы в Московской области в Кремль. Об этом сообщает РИА Новости.

«За выполнение ответственного задания отвечает Дед Мороз с водительским стажем 41 год», — сказано в сообщении.

Дерево спилили 8 декабря Рузском округе Московской области. Ее перед Новым годом установят и нарядят на Соборной площади Кремля. Высота дерева составляет 26 метров, а обхват ствола — 64 сантиметра. Максимальный размах нижних ветвей составляет 11 метров.

Главную елку страны привезут в Кремль 10 декабря. До места назначения праздничное дерево будут транспортировать на специальном автопоезде.

27 ноября дизайнер, директор по продукту интерьерной компании Mr.Doors Ксения Кузнецова рассказала, что к Новому 2026 году рекомендуется украшать елку игрушками под металл и бантиками.

Она отметила, что декорирование новогоднего дерева — прекрасная возможность добавить в интерьер динамичную энергетику и яркие акценты.

Метеоролог Татьяна Позднякова предупредила, что в Москве на Новый год выпадет снег, несмотря на теплое начало декабря.

Ранее сообщалось, что Трамп зажег главную рождественскую ель Вашингтона.

