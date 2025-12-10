На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Алексей Чумаков может получить инвалидность

Певец Алексей Чумаков признался, что может получить инвалидность 2-й группы
Россия 1

Певец Алексей Чумаков сообщил в беседе с Telegram-каналом «Звездач», что имеет возможность получить инвалидность второй группы.

«У меня же часть позвоночника сшита пластинами. Я еще не могу пока головой это понять, но по факту я могу обратиться и получить инвалидность», — отметил артист.

Чумаков добавил, что пока не собирается этого делать, так как еще способен работать. Исполнитель подчеркнул, что не чувствует себя инвалидом.

«Я пока не думал об этом. Говорят, парковки бесплатные. Но я пока могу работать», — рассказал певец.

18 августа Чумаков рассказал, что ему срочно провели хирургическое вмешательство. Ему стало плохо во время отпуска. Его жена, артистка Юлия Ковальчук, настояла на госпитализации. После прилета в Москву артиста отправили в больницу.

Оказалось, у Чумакова разорвались сразу два межпозвоночных диска, защемившие нерв и часть спинного мозга. Врачи поставили 6 титановых штифтов и две 12-сантиметровые пластины на три позвонка певца.

Ранее Илья Дель вышел на связь после падения и перелома позвоночника.

