Сбит пятый летевший на Москву беспилотник

Собянин: силы ПВО сбили беспилотник ВСУ, летевший на Москву
Naypong Studio/Shutterstock/FOTODOM

Дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили еще один украинский дрон, летевший на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале на платформе MAX.

Собянин добавил, что на месте падения обломков сбитого БПЛА работают специалисты экстренных служб.

Этот беспилотник стал пятым по счету за сегодняшний день. Утром 10 декабря мэр Москвы сообщил о перехвате еще четырех вражеских дронов, которые летели в направлении города. Есть ли повреждения или пострадавшие в результате этих атак, Собянин не уточнил.

По данным министерства обороны России, за минувшую ночь силы ПВО перехватили и уничтожили 20 украинских беспилотников в российских регионах. По информации ведомства, больше всего дронов пытались атаковать Брянскую область — 16, все они были сбиты. Кроме того, два БПЛА были обезврежены в Калужской области и по одному в Белгородской и Московской областях.

Ранее Песков рассказал о мерах по защите регионов России от атак украинских дронов.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
