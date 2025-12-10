На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Отличная идея»: в Госдуме оценили призыв американских депутатов о выходе США из НАТО

Депутат Журавлев поддержал идею конгрессмена Масси о выходе США из НАТО
Евгений Одиноков/РИА Новости

Парламентарий из США Томас Масси внес в конгресс законопроект о выходе США из НАТО, назвав членство в организации убыточным, а сам альянс – «реликтом холодной войны». Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев в разговоре с «Газетой.Ru» поддержал идею американского коллеги. Однако, как он считает, «голос разума снова потонет».

«Это доказывает, что и среди законодателей в США есть вполне адекватные люди, нормально оценивающие и воспринимающие сложившуюся международную ситуацию. Томас Масси совершенно справедливо замечает, что НАТО — это реликт холодной войны, но, уверен, что его за такие инициативы в Вашингтоне непременно заклеймят российским шпионом. Распад Североатлантического альянса — это ведь отличная гарантия безопасности для России, лучшего не стоит и добиваться от западного мира», — заявил он.

Журавлев посетовал, что США все еще остаются соперником для России.

«Только вот, скорее всего, голос разума снова потонет в море русофобских высказываний и действий западных политиков. Документ ведь должен быть принят американским парламентом и подписан президентом, а Соединенные Штаты остаются самым главным нашим геополитическим соперником, в военном отношении опирающимся как раз на структуры НАТО, как на собственную армию», — сказал депутат.

До этого СМИ сообщили, что двое политиков из Республиканской партии внесли в Конгресс законопроект о выходе США из НАТО. Его автор Томас Масси предложил назвать инициативу «законом о ненадежной организации». Конгрессмен считает, что НАТО – «реликт холодной войны» и существует на деньги американских налогоплательщиков. Он отметил, что альянс был создан для противодействия СССР, который распался более 30 лет назад. Масси заявил, что НАТО представляет для США угрозу постоянного вмешательства в военные конфликты, что противоречит Конституции.

Ранее в Кремле пообещали следить за ситуацией на Украине после слов Зеленского о выборах.

