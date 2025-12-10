Жителю Запорожской области вынесли приговор за госизмену

Мужчину из Запорожской области осудили на 15 лет за госизмену

Суд вынес приговор жителю Запорожский областной по делу о шпионаже и госизмене. Об этом сообщили в Telegram-канале прокуратуры Крыма.

По данным следствия, в 2023 году обвиняемый отправил украинским спецслужбам информацию о передвижении российских войск. Мужчина работал охранником, поэтому имел доступ к камерам видеонаблюдения. Кадры с этих камер он направил на электронную почту главного управления разведки министерства обороны Украины.

Позже он снова направил Украине информацию о передвижении российских войск. Мужчина также перевел более 6 тыс. рублей на счета украинских спецслужб. Его задержали.

Суд вынес приговор обвиняемому. Ближайшие 15 лет он проведет в колонии строгого режима.

До этого жителя Санкт-Петербурга Александра Ушакова осудили на 10 лет за попытку вступить в «Русский добровольческий корпус» (признан в РФ террористической организацией). Отмечается, что в марте 2024 года обвиняемый размещал в соцсетях положительные комментарии в адрес запрещенной организации.

Незадолго до того суд приговорил жителя Сахалинской области к 14 годам лишения свободы за попытку государственной измены в пользу Украины и призывы к терроризму.

Ранее жительницу Кубани задержали за перевод денег ВСУ.