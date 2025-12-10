На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Камерунцы отправятся в колонию за кражу 8 млн рублей и покушение на мошенничество

В Краснодаре приговорили к лишению свободы трех камерунцев за кражу 8 млн рублей
true
true
true
close
Jiri Hubatka/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Суд Краснодара приговорил к лишению свободы трех граждан Камеруна за кражу 8 миллионов рублей и покушение на мошенничество. Об этом сообщила пресс-служба судов Краснодарского края.

Суд установил, что в марте-апреле прошлого года Нангу Нгуну, Кристиан Семпилс и Олок Жан Сильвен, представившись своему знакомому – жителю Краснодара вымышленными именами, предложили поучаствовать в бизнесе по закупке ореха Кешью.

Они уговорили мужчину вложить в дело $83 900 (около 8 млн рублей) и убедили его в том, что расплатиться за товар необходимо наличкой на территории Вьетнама. Подсудимые предложили упаковать деньги в фольгу и обработать специальным раствором, чтобы затем спрятать сверток в ручной клади и сделать его незаметным для досмотрового оборудования при пересечении границы. Потерпевший передал подсудимым деньги, они упаковали их в фольгу, а затем подменили сверток с деньгами на заранее изготовленный, внутри которого находилась бумага.

Позже они снова предложили своему знакомому выгодное вложение, на этот раз $120 тыс., но потерпевший уже понял, что стал жертвой обмана, вскрыв фольгу и обнаружив в ней бумагу вместо денег. Свое следующее вложение в «выгодный бизнес» мужчина делал уже под контролем сотрудников правоохранительных органов, которые и задержали камерунцев.

В судебном заседании один из подсудимых вину не признал, другой – признал частично.

Граждане Камеруна признаны виновными, им назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет 6 месяцев в колонии строгого режима и 3 года в колонии общего режима. Кроме того, в пользу потерпевшего с них взыскано 7 892 473 рубля.

До этого в Краснокамске мужчина дважды украл розы ради понравившейся незнакомки.

Ранее сообщалось, что женщине грозит 50 лет тюрьмы за кражу шести бутылок вина во время отпуска.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Как войти на «Госуслуги», чтобы не пришлось скачивать Max
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами