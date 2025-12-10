Камерунцы отправятся в колонию за кражу 8 млн рублей и покушение на мошенничество

Суд Краснодара приговорил к лишению свободы трех граждан Камеруна за кражу 8 миллионов рублей и покушение на мошенничество. Об этом сообщила пресс-служба судов Краснодарского края.

Суд установил, что в марте-апреле прошлого года Нангу Нгуну, Кристиан Семпилс и Олок Жан Сильвен, представившись своему знакомому – жителю Краснодара вымышленными именами, предложили поучаствовать в бизнесе по закупке ореха Кешью.

Они уговорили мужчину вложить в дело $83 900 (около 8 млн рублей) и убедили его в том, что расплатиться за товар необходимо наличкой на территории Вьетнама. Подсудимые предложили упаковать деньги в фольгу и обработать специальным раствором, чтобы затем спрятать сверток в ручной клади и сделать его незаметным для досмотрового оборудования при пересечении границы. Потерпевший передал подсудимым деньги, они упаковали их в фольгу, а затем подменили сверток с деньгами на заранее изготовленный, внутри которого находилась бумага.

Позже они снова предложили своему знакомому выгодное вложение, на этот раз $120 тыс., но потерпевший уже понял, что стал жертвой обмана, вскрыв фольгу и обнаружив в ней бумагу вместо денег. Свое следующее вложение в «выгодный бизнес» мужчина делал уже под контролем сотрудников правоохранительных органов, которые и задержали камерунцев.

В судебном заседании один из подсудимых вину не признал, другой – признал частично.

Граждане Камеруна признаны виновными, им назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет 6 месяцев в колонии строгого режима и 3 года в колонии общего режима. Кроме того, в пользу потерпевшего с них взыскано 7 892 473 рубля.

До этого в Краснокамске мужчина дважды украл розы ради понравившейся незнакомки.

Ранее сообщалось, что женщине грозит 50 лет тюрьмы за кражу шести бутылок вина во время отпуска.