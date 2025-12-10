Мигранты не смогут работать таксистами в Петербурге до конца 2026 года

В Петербурге продлили запрет на работу мигрантов в такси до конца 2026 года

В Петербурге продлят на 2026 год ограничение на трудоустройство таксистами и курьерами иностранцев. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на губернатор города Александра Беглова.

«Мы сочли возможным продлить соответствующие запреты на весь 2026 год - и для найма в такси, и для найма в качестве курьеров. <...> Иностранные специалисты, безусловно, конечно, нами востребованы, но в тех отраслях, где экономика в них нуждается», — сказал Беглов.

До этого замглавы комитета по труду Петербурга Татьяна Морозкова заявила, что в Санкт-Петербурге тысячи мигрантов будут лишены работы в такси и доставке.

По ее словам, в прошлом году в Петербурге мигрантам выдали свыше 200 тыс. патентов: 1,6% из них пришлись на такси, а 3,4% — на курьеров. По данным «Фонтанки», речь идет примерно о 10 тыс. человек.

«Но мы понимаем, что таксисты и курьеры работают и по другим патентам — как подсобные рабочие. И работодатели их берут по другим патентам», — добавила Морозкова.

Она подчеркнула, что запрет на работу мигрантов в такси и доставке не повлияет на экономику культурной столицы.

Ранее в России предложили запретить длительную стоянку такси в жилой зоне.