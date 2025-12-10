На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Российский пенсионер отдал мошенникам почти полмиллиона рублей в банке с вареньем

В Кузбассе пенсионер отдал деньги мошенникам в банке с вареньем
true
true
true

В Кузбассе пожилой мужчина отдал мошенникам крупную сумму денег в банке с малиновым вареньем. Об этом сообщает «МВД Медиа».

О случившемся стало известно после того, как таксист, получив заказ доставить пакет с банкой варенья из Ленинска-Кузнецкого в Кемерово за 2,5 тысячи рублей, заподозрил неладное. Он обратился в полицию, и в результате в банке малинового варенья обнаружили сверток с деньгами.

Выяснилось, что владельцем наличных был пенсионер, ставший жертвой телефонных мошенников. Аферисты сообщили ему якобы о попытке оформить на его имя кредит и убедили отправить сбережения на «безопасный счет», спрятав 425 тысяч рублей в банку с вареньем для передачи курьеру.

Средства вернули пожилому мужчине. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 3 статьи 159 УК РФ — покушение на мошенничество.

Ранее стало известно, что в Подмосковье будут судить мошенников, похитивших у пенсионера 17,6 млн рублей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Как войти на «Госуслуги», чтобы не пришлось скачивать Max
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами