Российский пенсионер отдал мошенникам почти полмиллиона рублей в банке с вареньем

В Кузбассе пенсионер отдал деньги мошенникам в банке с вареньем

В Кузбассе пожилой мужчина отдал мошенникам крупную сумму денег в банке с малиновым вареньем. Об этом сообщает «МВД Медиа».

О случившемся стало известно после того, как таксист, получив заказ доставить пакет с банкой варенья из Ленинска-Кузнецкого в Кемерово за 2,5 тысячи рублей, заподозрил неладное. Он обратился в полицию, и в результате в банке малинового варенья обнаружили сверток с деньгами.

Выяснилось, что владельцем наличных был пенсионер, ставший жертвой телефонных мошенников. Аферисты сообщили ему якобы о попытке оформить на его имя кредит и убедили отправить сбережения на «безопасный счет», спрятав 425 тысяч рублей в банку с вареньем для передачи курьеру.

Средства вернули пожилому мужчине. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 3 статьи 159 УК РФ — покушение на мошенничество.

