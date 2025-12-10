Трамп вспомнил о неудаче Клинтон

Президент США Дональд Трамп высмеял экс-госсекретаря Хиллари Клинтон за то, что та не смогла преодолеть свой последний «стеклянный потолок». Об этом сообщает британское издание Independent.

Отмечается, что Трамп выступил с речью на праздничном приеме вице-президента Джей Ди Вэнса 9 декабря перед поездкой в Пенсильванию, где говорил об экономике.

«Однажды у нас будет женщина, которая сломает стеклянный потолок. Хиллари Клинтон собиралась это сделать», — сказал Трамп, имея ввиду, что Клинтон могла бы стать первым президентом-женщиной США.

Хилари Клинтон была кандидатом в президенты США на выборах 2016 года от Демократической партии.

В ноябре прошлого года, еще до того, как Трамп во второй раз стал президентом США, Клинтон в программе View сравнила возможную победу республиканца на выборах с приходом к власти Адольфа Гитлера.

Ранее Клинтон назвала Путина «сложным, самовлюбленным» человеком.