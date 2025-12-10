На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Трамп вспомнил о неудаче Клинтон

Трамп напомнил о последнем «стеклянном потолке» Клинтон
true
true
true
close
David Goldman/AP

Президент США Дональд Трамп высмеял экс-госсекретаря Хиллари Клинтон за то, что та не смогла преодолеть свой последний «стеклянный потолок». Об этом сообщает британское издание Independent.

Отмечается, что Трамп выступил с речью на праздничном приеме вице-президента Джей Ди Вэнса 9 декабря перед поездкой в Пенсильванию, где говорил об экономике.

«Однажды у нас будет женщина, которая сломает стеклянный потолок. Хиллари Клинтон собиралась это сделать», — сказал Трамп, имея ввиду, что Клинтон могла бы стать первым президентом-женщиной США.

Хилари Клинтон была кандидатом в президенты США на выборах 2016 года от Демократической партии.

В ноябре прошлого года, еще до того, как Трамп во второй раз стал президентом США, Клинтон в программе View сравнила возможную победу республиканца на выборах с приходом к власти Адольфа Гитлера.

Ранее Клинтон назвала Путина «сложным, самовлюбленным» человеком.

Все новости на тему:
Второй срок Трампа
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Как войти на «Госуслуги», чтобы не пришлось скачивать Max
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами