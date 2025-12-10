В России придумали, как восстанавливать сосуды у пациентов из их клеток

В Клинике онкологии, реконструктивной хирургии и радиологии Сеченовского Университета придумали, как восстанавливать сосуды. Ученые научились выращивать сосуды из клеток пациента длиной до 10 см. Об этом «Газете.Ru» рассказали в Сеченовском Университете.

Проект ученых заключается в разработке технологии биофабрикации сосудов среднего и малого диаметра. Стадии данного процесса включают выделение аутологичных эндотелиальных клеток из внутренней выстилки сосудов пациента одновременно со стромальными и гладкомышечными клетками. После наращивания в культуре клетки особым образом послойно «заселяют» на предварительно сформированный синтетический каркас (скаффолд), после чего всю конструкцию помещают в специально разработанный биореактор для дозревания.

«Наша задача состоит в выращивании из клеток пациента сосудов длиной до 10 см, чтобы в последующем их использовать в клинике. В настоящий момент идет отработка технологий, проводятся испытания на мелких и средних лабораторных животных. Первый результат показал хорошую приживаемость таких сосудистых протезов, восстановление кровотока, и в сроках наблюдения до трех месяцев мы не видим никаких признаков тромбоза или окклюзии», – отметил профессор, академик РАН, директор института кластерной онкологии им. Левшина Первого МГМУ им. Сеченова Игорь Решетов.

Технология реализуются, в частности, в области сосудистой хирургии для лечения облитерирующего эндартериита, приводящего к ишемии нижних конечностей, а также для устранения врожденных дефектов кровеносной системы у детей.

