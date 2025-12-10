В Сбере посоветовали бизнесу провести генеральную уборку с помощью ИИ

Предприниматели привыкли, что искусственный интеллект нужно спросить, сформулировать вопрос, объяснить ситуацию, подготовить данные. С гига-ассистентом Сбера все стало иначе — он помогает разобраться в цифрах, планировать действия и находить точки роста, не ждет команды. Об этом в интервью изданию «Комсомольская правда» заявил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Искусственный интеллект нового гига-ассистента Сбера действует проактивно, как личный аналитик, консультант, стратег и операционный менеджер одновременно, отметил Ведяхин.

По его словам, в сервисе работает более 50 специализированных бесплатных ИИ-агентов по продажам, финансам, документообороту и другим направлениям.

«Каждый из них обучен на огромных бизнес-базах знаний и работает как отдельный специалист. Он доступен 24 на 7, мгновенно и совершенно бесплатно», — пояснил топ-менеджер Сбера.

Ведяхин также посоветовал бизнесу использовать текущий период для «генеральной уборки» с помощью цифровых инструментов.

«Совет простой, но трудный в исполнении: смените парадигму. Не ждите, что проблема высоких ставок решится сама собой через месяц-два. Используйте это время не для отчаяния, а для генеральной уборки в бизнесе», — сказал он.

Ведяхин рекомендовал провести аудит расходов с помощью ИИ-ассистента, который может найти неочевидные точки потерь, реструктурировать старый долг и искать точки роста в операционной эффективности.

«Сегодня искусственный интеллект — это ваш универсальный ассистент, который разгрузит вас и позволит не тащить все на себе. Им уже пользуются три млн предпринимателей. Самое время начать и вам», — заключил он.